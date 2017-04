Wie heerst op vernieuwde parcours van de Amstel Gold Race?

Eline Van Der Meulen

Na de Brabantse Pijl op woensdag trekt het peloton zondag naar Nederland voor de Amstel Gold Race. Aan de finale werd flink gesleuteld om de koers aantrekkelijker te maken. Of de organisatie daar ook in geslaagd is, weten we zondag. Topfavorieten zijn Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet en uitkijken wordt het ook naar de prestaties van Tim Wellens, Michael Kwiatkowski, Alejandro Valverde, Sonny Colbrelli en Michael Matthews.

De Amstel Gold Race is een koers van veel heuvels, van draaien en keren en de Cauberg op het eind. Dat was tot vorig jaar, want in februari verraste de organisatie met een vernieuwd parcours en de Cauberg wordt niet langer in de finaleronde opgenomen. "We kregen voortdurend de commentaar dat de koers op slot zat", zei organisator Leo Van Vliet daarover, "dat de renners te afwachtend koersten. Daar hopen we nu komaf mee te maken, we willen een aantrekkelijke finale, een aanvallende koers."



In 2013 werd de finish al verlegd naar 1,8 km voorbij de Cauberg, nu wordt die laatste helling gewoon geschrapt en rijden de renners er tijdens de wedstrijd maar drie keer over in plaats van vier, met een laatste passage op 19 kilometer van de finish. De laatste helling is nu de Bemelerberg op 7,4 km van de finish. "Ook al is de finale van de Amstel wat veranderd, toch zullen de sterkste renners daar altijd zitten", meent Greg Van Avermaet die op een wolkje fietst sinds zijn zegereeks in de Omloop Het Nieuwsblad, E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix. "Ik heb goede benen en verwacht een zware wedstrijd. Het is niet makkelijk om deze race te winnen, maar ik kijk er echt naar uit en hoop om voor de eerste keer in mijn carrière het podium te halen."



Ook Philippe Gilbert, al drie keer winnaar in de Amstel Gold Race, in 2010, 2011, 2014 en hij kroonde zich er ook tot wereldkampioen in 2012, is gemotiveerd om nog een verlengstuk te breien aan zijn succes in de Ronde van Vlaanderen. Van de andere Belgen is het uitkijken naar de prestaties van Tiesj Benoot, derde in de Brabantse Pijl, en Tim Wellens die kopman is bij zijn team.



Voorts mag verwacht worden dat Michael Kwiatkowski, winnaar in 2015 en dit jaar Milaan-Sanremo op zijn palmares, Alejandro Valverde, al twee keer tweede in de Amstel, en Michael Matthews, derde en vijfde, mee de finale zullen kleuren. En wie weet overleeft Sonny Colbrelli, winnaar van de Brabantse Pijl, de 35 hellingen en sprint hij naar de zege of verrast sprinter Bryan Coquard, vierde vorig jaar, opnieuw aan de meet.