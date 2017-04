Chaves traint opnieuw pijnvrij

Bart Audoore

14/04/17 - 06u51

Goed nieuws van Esteban Chaves (27). De kleine Colombiaan traint opnieuw pijnvrij en zegt klaar te zullen zijn voor de Tour. De klimmer van Orica-Scott raakte dit voorjaar geblesseerd aan de knie en reed al twee maanden geen koers meer. "Maar ondertussen fiets ik opnieuw pijnvrij", zegt hij. "Ik voel me wel nog 'shit' op de fiets, maar dat is normaal na zo'n lange periode zonder trainen." Chaves heeft zich in zijn thuisland vooral ledig gehouden met zwemmen, fitness en lenigheids- en stabiliteitsoefeningen. De Tour blijft zijn hoofddoel. "Het wordt de eerste keer dat ik meedoe. De kans bestaat dat ik de derde week zwaar ga afzien door een gebrek aan koersdagen, en daarom bekijk ik het dag per dag." Tot voor kort werd Chaves als een belangrijke outsider gezien voor de gele trui. Vorig jaar werd hij tweede in de Giro en derde in de Vuelta.