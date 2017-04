Wanty-Groupe Gobert vorig jaar aan het feest in Amstel, nu met bescheiden ambities

Door: redactie

13/04/17 - 20u50

© belga.

Vorig jaar leverde Wanty-Groupe Gobert met Enrico Gasparotto de winnaar in de Amstel Gold Race. De 35-jarige Italiaan verkaste inmiddels echter naar het WorldTour-team Bahrain Merida en de Belgische procontinentale ploeg komt zondag dan ook met bescheiden verwachtingen aan de start in Maastricht.

© anp.

"Vorig jaar behaalden we een prachtige overwinning in de Amstel, maar we moeten erkennen dat dat een buitengewone dag was", stelt sportdirecteur Hilaire Van der Schueren. "Realistisch gezien maken we zo een gebeurtenis slechts eenmaal in ons leven mee. Ik zie de Amstel Gold Race dan ook meer als een ideale voorbereiding op de Ardense klassiekers."



Dion Smith als troef

"De nieuwe finale brengt heel wat veranderingen. De organisatoren hopen deze editie op een meer open wedstrijd. Wat er effectief zal gebeuren, is moeilijk te voorspellen. Ik denk dat verschillende ploegen met een compact peloton willen aankomen, maar in de Brabantse Pijl hebben we woensdag gezien dat dat geen evidentie is. Ik wil liever niet al te veel prijsgeven. We zullen doen wat we kunnen om te scoren." Van der Schueren rekent daarvoor in de eerste plaats op de Nieuw-Zeelander Dion Smith. "Smith is snel, maar we moeten afwachten hoe fris hij nog kan zijn na 260 kilometer."



Naast Smith bestaat de selectie uit Jérôme Baugnies, Thomas Degand, Xandro Meurisse, Pieter Vanspeybrouck, de Fransman Guillaume Martin, de Nederlander Marco Minnaard en de Italiaan Andrea Pasqualon.