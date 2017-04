Arnaud Démare sprint naar de zege in GP Denain

SW

13/04/17 - 16u50 Bron: Belga

© belga.

De Fransman Arnaud Démare (FDJ) heeft vandaag in eigen land de 58e editie van de GP Denain (Fra/1.BC) op zijn naam geschreven.

Na 196,4 kilometer met start en aankomst in Denain haalde Démare het in de sprint van zijn landgenoot Nacer Bouhanni (Cofidis) en de Colombiaan Juan Sebastian Molano (Manzana Postobon). Met Boris Vallée (Fortuneo-Vital Concept) en Roy Jans (WB Veranclassic - Aqua Protect) eindigden er twee Belgen in de top vijf.



Op de erelijst van de GP Denain volgt Démare de Brit Daniel McLay op. Voor de 25-jarige Fransman was het er na 2013 al de tweede zege. De laatste Belgische eindwinst in de GP Denain dateert al van 2003, toen Bert Roesems er de sterkste was.



"Ik ben met veel zin aan de koers begonnen, maar al snel voelde ik toch dat een zware Parijs-Roubaix zijn sporen had nagelaten", reageerde Démare, afgelopen zondag zesde in de "Hel van het Noorden". "De finale gaf me voldoende adrenaline om de pijntjes te vergeten. Ik startte in het wiel van Bouhanni, begon laat aan mijn eigen sprint en had nog voldoende kracht om erover te komen."