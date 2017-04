Geen Belgische medailles op tweede dag WK Baanwielrennen

XC

13/04/17 - 15u19 Bron: Belga

Robbe Ghys © photo news.

Robbe Ghys is op de tweede dag van het WK baanwielrennen in Hongkong op een negende plaats geëindigd in de scratch. Het goud ging naar de Pool Adrian Teklinski, zilver was voor de Duitser Lucas Liss en de Brit Christopher Latham pakte brons. Nicky Degrendele werd eerder op de dag uitgeschakeld in de zestiende finale in de sprint