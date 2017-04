Greg Van Avermaet: "Zege in Roubaix geeft me vertrouwen voor de Amstel Gold Race"

Bewerkt door: XC

Greg Van Avermaet start zondag uiteraard als uitgesproken kopman bij BMC in de Amstel Gold Race. 'Gouden Greg' won Parijs-Roubaix op een knappe manier, en wil ook in de Amstel hoge ogen gooien. Hij krijgt onder meer drie landgenoten als ploegmaats. In de BMC-selectie is er immers ook plaats voor Dylan Teuns, Ben Hermans en Loïc Vliegen.