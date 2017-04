Oliver Naesen: "In 2014 moest ik nog verlof nemen om te koersen"

Door: Nico Dick

13/04/17 - 08u39

© photo news.

Philippe Gilbert en - vooral - Greg Van Avermaet zijn zonder twijfel de mannen van het voorjaar. Toch was er een derde Belg die een paar keer aardig in hun buurt kwam: Oliver Naesen. "Ik had de benen om op het podium te staan in zowel de Ronde als Parijs-Roubaix", sakkert de 26-jarige Oost-Vlaming, die wel derde werd in de E3 en de top tien haalde in Dwars door Vlaanderen, de Omloop en Kuurne. Maak kennis met een laatbloeier die soms nog niet kan geloven dat hij het tot profrenner geschopt heeft.