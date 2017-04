Kenny De Ketele verkozen in UCI Atletencommissie

Bewerkt door: YP

Kenny De Ketele is woensdag op de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Hongkong in de Atletencommissie van de Internationale Wielerunie UCI verkozen. De 31-jarige Oost-Vlaming kreeg 29,59 procent van zijn collega's achter zich. Er waren vier andere kandidaten.