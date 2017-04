Bakelants keert volgende maand terug in peloton

Door: redactie

12/04/17

© belga.

Jan Bakelants is hersteld van de sleutelbeenbreek die hij eind maart opliep. De renner van AG2R La Mondiale verschijnt begin mei voor het eerst weer mee aan de start van een wedstrijd.

Bakelants werd immers opgenomen in de selectie van AG2R voor de Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt.



Bakelants, die zijn zinnen had gezet op de heuvelklassiekers, brak eind maart zijn sleutelbeen tijdens een trainingsrit. De renner moest daardoor onder meer de Ronde van Baskenland aan zich voorbij laten gaan. Sinds begin deze week is hij weer in training.