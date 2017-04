Italiaan Sonny Colbrelli vloert Lotto-duo Benoot en Wellens in rotnerveuze Brabantse Pijl

Door: Glenn Bogaert

12/04/17 - 17u32

© TDW.

Het is al een fantastisch voorjaar geweest voor de Belgen, maar vandaag in de Brabantse Pijl moesten onze landgenoten toch nog eens het onderspit delven. Tiesj Benoot en Tim Wellens deden in een stresserende finale volop mee voor de zege, maar moesten in een sprint van een mooie elitegroep hun meerdere erkennen in de Italiaanse springveer Sonny Colbrelli. De 26-jarige Italiaan van Bahrain Merida haalde het met veel panache voor winnaar van vorig jaar Petr Vakoc (Quick-Step). Tiesj Benoot strandde uiteindelijk op een derde plek. Zijn ploegmaat Tim Wellens moest blij zijn met een vierde plaats.

Laat ons beginnen met het goede nieuws uit Belgische hoek: het kwakkelende Lotto-Soudal heeft eindelijk een teken van leven gegeven. Na alle tegenslagen en bittere ontgoocheling van de voorbije weken deden de troepen van Marc Sergeant in Overijse eindelijk weer mee voor de overwinning, met dank aan Tim Wellens en Tiesj Benoot. Beide jonge en hongerige honden kleurden mee een aantrekkelijke finale, al sloot Limburger en heuvelspecialist Wellens samen met winnaar van vorig jaar Petr Vakoc pas in extremis aan bij een lijvige kopgroep met daarbij stevig uit de kluiten gewassen heren als Colbrelli, Devenyns, Benoot, De Plus, Juul-Jensen, Campenaerts, Lindemans en Dillier.



Trekt Quick-Step foute kaart?

Tijd om te recupereren was er niet meer voor Wellens en Vakoc en dat speelde volledig in de kaart van de furieuze Italiaan Colbrelli. Al succesvol in Parijs-Nice en met zijn eindschot in de benen ook met vlag en wimpel de snelste en machtigste in deze Brabantse Pijl. De rest stond gewoon niet op de finishfoto. Bij Quick-Step Floors hadden ze achteraf bekeken misschien beter de kaart Dries Devenyns getrokken, die was immers beresterk, maar de minzame Belg koos er uiteindelijk voor om de sprint aan te trekken voor de Tsjech Vakoc. Die sleepte nog wel een tweede plaats uit de brand, maar zijn kunststukje van vorig jaar overdoen, zat er dus niet meer in.



5 landgenoten in top-10

De Vlaamse semiklassieker met maar liefst 26 hellingen op het menu werd vandaag lange tijd gekleurd door een vlucht van vijf met daarbij de Britse kampioen Adam Blythe, de Australiër Dempster, de Italiaan Rota, de Fransman Masson en de Zuid-Afrikaan Van Rensburg. Op circa 45 kilometer van de streep en op de Hagaard kregen we echter een wissel van de match en kwam de attractieve kopgroep tot stand die finaal om de bloemen zou strijden. Met Devenyns (7de), Campenaerts (9de) en De Plus (10de) kleurden uiteindelijk nog drie Belgen de top-10. Dat maakt een mooie 5 op 10, alleen dus geen landgenoot op het hoogste trapje. We onthouden van vandaag ook nog de bemoedigende (collectieve) prestatie van de Lotto's.