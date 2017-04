Jolien D'hoore pakt brons in scratch op WK baan

Door: redactie

12/04/17 - 14u11

Jolien D'hoore heeft op het WK baanwielrennen brons veroverd in de scratch. Ze moest na 40 ronden enkel de Italiaanse Barbieri en de Britse Barker voor zich dulden.





De 27-jarige Oost-Vlaamse, op de Spelen van Rio nog goed voor olympisch brons in het omnium, reed een erg attente wedstrijd en kwam na 40 ronden als derde over de streep. Het goud en de wereldtitel was voor de Italiaanse Rachele Barbieri, de Britse Elinor Barker pakte zilver.



D'hoore was halfweg koers met vijf andere rensters uit het peloton weggereden en nam een ronde. In de afsluitende spurt bleken Barbieri en Barker net iets sneller.



Zaterdag rijdt D'hoore samen met Lotte Kopecky ook nog de ploegkoers op het WK en ook daar heeft ze medaillekansen. Samen met Kopecky is ze immers regerend Europees kampioen in de discipline.