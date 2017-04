Mark Cavendish sukkelt met klierkoorts

SW

De Engelse spurtbom Mark Cavendish heeft klierkoorts en moet een rustperiode in acht nemen. Dat heeft zijn team Dimension Data vandaag bevestigd.

"Er is bij Mark mononucleosis infectiosa vastgesteld, veroorzaakt door het Epstein-barrvirus". klinkt het bij het Zuid-Afrikaanse wielerteam. "Mark kloeg de laatste tijd wat over vermoeidheid tijdens de trainingen", verduidelijkte ploegarts Jarrad Van Zuydam. "Bloedanalyse wees op klierkoorts. Helaas is er geen specifieke behandeling tegen dit virus, Mark zal vooral moeten rusten. Zijn toestand zal nauwlettend opgevolgd worden en Mark zal stapsgewijs opnieuw beginnen trainen. Het is moeilijk om daar een concrete datum op vast te pinnen, maar we hopen dat hij binnen twee weken al de nodige vooruitgang heeft geboekt".



Vorige week hield een enkelblessure de 'Manx Missile' nog weg van de start van de Scheldeprijs en ook voor Parijs-Roubaix moest de Brit passen. Cav sukkelde sinds de voorlaatste etappe van Tirreno-Adriatico met een overbelasting aan de rechterenkel, zijn laatste koers was Milaan-Sanremo van 18 maart (waarin hij 101e werd). Dit jaar won hij de eerste etappe in de Ronde van Abu Dhabi, zijn hoofddoel van het seizoen blijft de Ronde van Frankrijk.