Waregem organiseert BK wielrennen 2021

12/04/17 - 10u03 Bron: Belga

Het Belgisch Kampioenschap wielrennen op de weg gaat in 2021 naar Waregem. Dat heeft burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) vandaag aangekondigd. Het is al de derde keer dat Waregem het BK organiseert.

De Koninklijke Belgische Wielrijdersbond besliste vorige week om de organisatie van het BK op de weg aan Waregem toe te kennen. Het gaat zowel om de wedstrijden bij de mannen als vrouwen. De stad diende een stevig dossier in, dat nu zowel organisatorisch als financieel de goedkeuring van de KBWB kreeg.



Waregem gaat nu aan de slag om een stevig programma uit te bouwen rond de wielerhoogdag. In 1989 werd het BK ook in de West-Vlaamse stad georganiseerd. Toen ging Carlo Bomans met de driekleur lopen. Ook in 1966 organiseerde Waregem al eens het BK en toen ging de titel naar Guido Reybrouck.



In een recenter verleden was Waregem al eens gaststad voor de Tour, dat was in 2007. In 2014 vond het BK veldrijden plaats in Waregem. Dit jaar (25 juni) is Antwerpen gastheer voor het BK, daarna zijn Binche (2018), Gent (2019) en Anzegem (2020) aan de beurt.