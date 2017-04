"Geef sommigen de grinta van Greipel en ze komen al ver"

MARC GHYSELINCK

Marc Sergeant (57) kiest eerst een witte Meursault, dan een rode Volnay. Fluwelen bourgognewijn, dat gaat mooi bij het imago van de sportieve manager van de Lotto-Soudalwielerploeg. "Nobel, zacht, de man die niet op tafel slaat", zegt Michel Wuyts. Maar Sergeant gaat ook voor een Roda uit Spanje, een rioja op hoog niveau. "Het echte werk", aldus Wuyts. Want imago is maar imago. "Na de Ronde van Vlaanderen heb ik gezegd: voor mij is het over nu. De volgende wedstrijden, dat moet erop zijn. Ik denk dat mijn woorden impact hebben gehad."

De impact van Greipel is groot, op alle gebied.

"Als hij erbij is, voel je dat direct. Hij ziet de koers, hij zegt wat er moet gebeuren. Zo heb je er niet veel. Ze kijken ook allemaal op naar Greipel. Als André iets zegt, wordt er geluisterd."



Hij is ook het geweten in de ploeg.

"Alles is ondergeschikt aan ethiek. Of het nu gaat over doping of over gedrag in de koers en daarbuiten, voor André Greipel geldt er maar één regel: de juiste."



Cortisone bijvoorbeeld.

"No way voor Greipel. Dat is klaar en duidelijk. Als we vijf nieuwe renners in de ploeg hebben en we gaan op oefenkamp, dan zeg ik dat er niet geknoeid moet worden. Niet met onze dokters en niet met andere dokters. Zestig mensen, zestig families, de schade die dat teweegbrengt is niet te schatten. Ik wil de renner niet meer tegenkomen die zo'n ramp veroorzaakt. En dan is Greipel de eerste om zich om te draaien en te vragen: hebben jullie dat allemaal goed gehoord?"



Hij groeit ook in de koers. Zoals hij de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix reed, dat is vol.

"Hij heeft geleerd. Hij heeft het in zijn beginjaren niet gemakkelijk gehad. Er was Cavendish, hij stond meteen op de tweede rij. Bij ons is hij opengebloeid. Geef de helft van de grinta van Greipel aan sommige anderen, en dan komen die al heel ver."



