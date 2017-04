Vier Belgische teams in 59e GP Denain

SW

12/04/17 - 11u36 Bron: Belga

© TDW.

Donderdag wordt in het Noord-Franse Denain de gelijknamige Grote Prijs (1.BC) verreden. Met Veranda's Willems-Crelan, WB-Veranclassic, Wanty-Groupe Gobert en Sport Vlaanderen-Baloise nemen er vier Belgische teams deel aan de 59e editie.

Winnaar van vorig jaar Daniel McLay © photo news.

Vanuit Denain werken de renners een lus af met passages in onder andere Noyelles, Hordain, Marquette, Mastaing, Douchy, Haveluy, Wallers, Helesmes, Hasnon, Raismes, Estreux, Haspres en Neuville. Na 179 kilometer koers volgt er nog één plaatselijke omloop van 20,7 kilometer in en rond Denain. Meteen kennen we dan op de Rue Arthur Brunet de opvolger van de Brit Daniel McLay die vorig jaar iedereen te grazen nam na een massasprint. De Fransman Thomas Boudat werd tweede net voor Kenny Dehaes. De laatste Belgische eindwinst in de GP Denain dateert van 2003, toen Bert Roesems er de sterkste was.



De deelnemende ploegen:



Veranda's Willems-Crelan, WB-Veranclassic, Wanty-Groupe Gobert, Sport Vlaanderen-Baloise, Fortuneo-Vital Concept, Direct Energie, Delko-Marseille Provence, Gazprom-Rusvelo, Hp BTP-Auber, FDJ, Cofidis, Bardiani-CSF, Manzana-Postobon, Roubaix-Lille Métropole, Ag2r-La Mondiale, Roompot-Nederlandse Loterij, Israel CA, Armee de Terre de France