Gilbert: "Geweldige ploeg voor Ardennen"

Bart Audoore

12/04/17 - 06u15

Philippe Gilbert. © photo news.

Philippe Gilbert (34) laat weten dat hij klaar is voor de Ardennenklassiekers. "Na de Ronde van Vlaanderen heb ik een paar dagen rust genomen met de familie, maar nu staat mijn hoofd weer op koersen", zegt hij. "Ik moet bekennen dat ik heel blij was met mijn overwinning, maar echt genieten zal voor later zijn. Ik voel me goed, mijn conditie is in orde en dat wil ik opnieuw tonen. Ik kijk ernaar uit om in de Brabantse Pijl samen te rijden met jongens met wie ik nog niet samen gekoerst heb. Het wordt mijn tiende deelname en we hebben een geweldige ploeg. Ik hoop dat we kunnen tonen dat we ook in deze koersen de beste ploeg van het voorjaar zijn. Het is jammer dat Alaphilippe er niet bij is. Ik hoop dat Julian sterker terugkomt na zijn blessure."