Focus van Philippe Gilbert ligt nu op Ardense klassiekers

11/04/17 - 23u05 Bron: Belga

Philippe Gilbert. © photo news.

Tien dagen na zijn triomf in de Ronde van Vlaanderen treedt Philippe Gilbert morgen aan in de Brabantse Pijl. "De zege in de Ronde heeft me erg veel vertrouwen gegeven voor de rest van het seizoen", aldus de Belgisch kampioen.