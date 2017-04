Wout Poels hoopt op rentree in Ronde van Romandië

Bewerkt door: PL

11/04/17 - 21u09 Bron: ANP

© anp.

Wout Poels hoopt in de Ronde van Romandië (25-30 april) zijn rentree te kunnen maken. Dat zegt de Nederlandse renner op de website van zijn ploeg Team Sky. Poels staat al enige tijd aan de kant met een knieblessure.

"Ik heb vandaag (dinsdag, red.) goed getraind", vertelde Poels. "Ik hoop dat ik deze week zo door kan gaan en dan kan ik misschien starten in Romandië om wat ritme op te doen en de ploeg te steunen. Het zou super zijn als ik weer echt mee kan doen. Daarna staat een trainingskamp op hoogte op het programma als voorbereiding op de Tour. Ik denk dat de ploeg graag wil dat ik naar Frankrijk ga. Ik ga er hard voor werken om dat te halen en daar Chris Froome bij te staan."



Door zijn blessure moest Poels al verstek laten gaan voor Parijs-Nice en zal hij zijn titel niet kunnen verdedigen in Luik-Bastenaken-Luik. Ook over de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl moet de 29-jarige Nederlander een kruis maken.