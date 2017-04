Streep door rekening van Quick-Step: Alaphilippe niet fit voor Waalse klassiekers

Door: Glenn Bogaert

Er waren al twijfels of Julian Alaphilippe zou starten in de Amstel Gold Race van aanstaande zondag en intussen heeft de puncher van Quick-Step Floors forfait gegeven voor alle aanstaande Ardennenklassiekers. De 24-jarige Fransman die de voorbije jaren al knappe dingen liet zien in het Waalse werk ondervindt nog te veel hinder van een knieblessure. Die liep hij vorige week woensdag op in de Ronde van het Baskenland.

Julian Alaphilippe kwam in de derde etappe van de Spaanse rittenkoers op 50 kilometer van de streep ten val bij het aannemen van een bevoorradingszakje. De teamarts van Quick-Step liet aan onze krant al weten dat er een klein mirakel nodig was om de Amstel Gold Race te halen, maar de realiteit blijkt nog harder voor de explosieve renner in Belgische loondienst.



Het forfait van Alaphilippe is een serieuze streep door de rekening van de ploeg van Patrick Lefevere. Het Franse goudhaantje was immers een van dé speerpunten voor de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. En met reden want de voorbije jaren gooide de jonge heuvelspecialist van Quick-Step hoge ogen in de Ardennenklassiekers. In 2015 werd hij tweede in de Waalse Pijl en in Luik-Bastenaken-Luik. In de Amstel kaapte hij eerder al een zevende plaats weg. Vorig jaar kwam Alaphilippe eveneens ijzersterk voor de dag met een zesde stek in de Amstel en opnieuw een tweede plaats in de Waalse Pijl.



Het gewicht van het kopmanschap komt bij de Belgische WorldTourformatie nu op de schouders van Philippe Gilbert en Daniel Martin terecht. De 34-jarige winnaar van de Ronde van Vlaanderen keert morgen terug in competitie na een korte rustperiode na zijn exploot in 'Vlaanderens Mooiste'. De Ier Martin (30) heeft net als pechvogel Alaphilippe de Ronde van het Baskenland achter de rug en won in 2013 Luik-Bastenaken-Luik. In de Waalse Pijl eindigde hij al twee keer op het podium: 2de in 2014 en 3de vorig jaar.