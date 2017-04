Wordt dit het geheime wapen van Lotto in Brabantse Pijl? "Hij gaf een fantastische indruk in Baskenland"

Bewerkt door: Glenn Bogaert

Lotto-Soudal kon niet overtuigen in de E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem, Driedaagse De Panne-Koksijde, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Hopelijk voor hen komt er met de Brabantse Pijl dan toch een positieve kentering in hun prestaties.

"Ik kan niet ontkennen dat we niet gekregen hebben wat we verhoopt hadden", verduidelijkt sportdirecteur Mario Aerts. "Dat is pijnlijk om toe te geven maar het is nu eenmaal zo. Wij hebben ook een pak pech gehad maar we hebben te weinig kunnen oogsten. Het is nu aan de renners die hier zitten om revanche te nemen. Sean De Bie is er één van. Ik heb met hem in de Ronde van het Baskenland gezeten. Daar gaf hij een fantastische indruk. Met het oog op wat komt, heeft hij ginds voortijdig de handdoek gegooid. Hij was immers klaar voor de job en ik verwacht dat hij in Overijse zeker de finale zal kleuren."



Ook Wellens en Benoot

Naast Sean De Bie zijn ook Tim Wellens, Tiesj Benoot en Tosh Van der Sande opnieuw aan de slag, net als Thomas De Gendt, Rémy Mertz, Jelle Vanendert en de Pool Tomasz Marczynski. "Ik hoop dat zij de afgelopen, mindere, maanden wat kunnen opfleuren", besluit Aerts.



Gallopin moet rusten

Voor Tony Gallopin, in 2016 en 2014 nog derde, komt deze Brabantse Pijl net iets te vroeg. De Fransman moet van de medische staf rusten na zijn val in de Ronde van het Baskenland. Ook zijn deelname aan de Amstel Gold Race is zeer twijfelachtig.