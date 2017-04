Bouhanni wint Parijs-Camembert en krijgt ... 66 kilo kaas

XC

11/04/17 - 16u39 Bron: wielerflits

© epa.

Nacer Bouhanni heeft Parijs-Camembert 2017 op zijn naam geschreven. De 26-jarige Fransman van Cofidis was na een wedstrijd van 200 km sneller dan zijn landgenoten Samuel Dumoulin en Kévin Reza. Traditiegetrouw krijgt de winnaar van de eendagskoers zijn lichaamsgewicht aan kaas als prijs, in Bouhanni's geval: 66 kilogram.

Onafwendbare sprint

Al vroeg in de wedstrijd gingen ex-prof Damien Gaudin (Armée de Terre) en Perrig Quémeneur (Direct Energie) in de aanval. Het peloton zette niet meteen de achtervolging in, waardoor het tweetal lange tijd voorop bleef. Toch werden de dappere vluchters op een dikke dertig kilometer van de aankomst gegrepen. De aanvalspogingen in de finale van onder anderen Johan Le Bon (FDJ), Quentin Jauregui (AG2R La Mondiale), Carl Fredrik Hagen (Joker-Icopal) en Thomas Voeckler (Direct Energie) werden allemaal tenietgedaan. Er werd gesprint voor de zege en daarin liet Nacer Bouhanni zich de kaas niet van het brood eten. De snelle Fransman haalde het voor Samuel Dumoulin en Kévin Reza. Op de erelijst volgt hij Cyril Gautier op. Jens Wallays (Sport Vlaanderen-Baloise) was de eerste landgenoot met een negentiende plaats.