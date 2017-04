Brabantse Pijl zoekt opvolger voor Petr Vakoc

Door: redactie

11/04/17 - 14u11

Morgen staat de 57e editie van de Brabantse Pijl op het programma. Het peloton neemt afscheid van de kasseicoureurs, het woord is nu aan de pocketklimmers en mannen met power die een aantal weliswaar kleine hellingen de baas kunnen. De Brabantse Pijl is meteen ook de aanloop naar de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Startplaats is nog steeds de Grote Markt van Leuven en de aankomstlijn blijft getrokken op de Brusselsesteenweg van Overijse. De wedstrijd is 197 kilometer lang en bestaat onder meer uit één grote ronde van 127 kilometer die Vlaams- en Waals-Brabant verenigt. Op en rond de Brusselsesteenweg in Overijse wachten er nog drie plaatselijke ronden van elk 23,4 kilometer.



Voor de tiende keer al fungeert het majestueuze stadhuis van Leuven als decor voor de start van de Brabantse Pijl. In Huldenberg wacht na amper 9 kilometer met de Smeysberg reeds de eerste helling van de dag. Daarna volgt de Rue de Hal en de Alsemberg, waar vroeger de Brabantse Pijl haar ontknoping kende, de Bruineput en de Krabosstraat. In de plaatselijke ronden zitten telkens de beklimmingen van de Hagaard, Hertstraat, Holstheide, Ijskelderlaan en de Schavei. Op die laatste bult ligt ook de eindmeet getrokken.



Vorig jaar ging de zege naar de Tsjech Petr Vakoc. Hij haalde het afgescheiden voor de Italiaan Enrico Gasparotto en de Fransman Tony Gallopin. Loic Vliegen finishte als eerste Belg op de tiende plaats. De laatste Belgische eindzege dateert van 2015 toen Ben Hermans de maat nam van de Australiër Michael Matthews en Philippe Gilbert.



Wat betreft de favorieten is het uitkijken naar de ex-winnaar Petr Vakoc en Belgisch kampioen Philippe Gilbert (laureaat in 2011 en 2014) die naar voor geschoven worden binnen Quick-Step Floors. Runner-up van de vorige editie, Enrico Gasparotto, is eveneens van de partij. Ben Hermans voert de BMC-troepen aan. Michael Matthews, tweede in 2014 en 2015, is de man bij Team Sunweb. Bij Lotto-Soudal rekenen ze op Sean De Bie, die bewust de kasseiklassiekers liet schieten en zich wil toeleggen op de Ardennenklassiekers, te beginnen met de Brabantse Pijl. "Ik wil morgen voor het hoogste doel gaan: winnen", zegt De Bie. "Dat is zeker mogelijk met mijn huidige vorm. Michael Matthews wordt een grote concurrent, hij reed heel sterk in het Baskenland. Hij is de te kloppen man."