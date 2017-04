Trek-ploegleider Demol reageert op kritiek van Boonen die zei dat Degenkolb "de lafste koers uit zijn leven had gereden"

Bart Audoore

Tom Boonen die vond dat John Degenkolb "de lafste koers uit zijn leven had gereden". Jasper Stuyven die huilde van opluchting na zijn vierde plaats. Het was een bewogen Parijs-Roubaix voor Trek-Segafredo. Ploegleider Dirk Demol blikt nog een keer terug op het weekend.

Volgens Tom Boonen kleefde Degenkolb een hele dag als een schaduw aan zijn wiel. De Duitser zou geen enkel initiatief genomen hebben en koerste blijkbaar alleen om de Belg het koersen te beletten. Hallo, Dirk Demol? "Ik heb ook gehoord dat Boonen kritiek had op John, maar ik begrijp dat niet goed. Ik heb vandaag (gisteren, red.) de volledige koers herbekeken op tv. Ik heb er speciaal op gelet, maar ik heb niet gezien wat Boonen heeft gezien. Ik weet niet waar zijn frustratie vandaan komt. Dat hij geviseerd werd, zal wel kloppen: Boonen was dan ook de topfavoriet, dan is het logisch dat je geen vrijheid krijgt. Maar John heeft zijn koers niet afgestemd op Boonen. En hij heeft al helemaal niet de opdracht gehad om op Boonens wiel te krijgen. Dat John telkens reageerde als Boonen versnelde, is doodnormaal. Dat deed hij bij Sagan ook. Die mannen laat je niet rijden. Het klopt wel dat John zelf niet veel initiatief heeft genomen, maar daar was een reden voor: hij voelde zich goed, maar niet super. Hij was net niet goed genoeg. Wij hadden gehoopt op een superdag, maar hij kon het verschil niet maken."

"We wilden de druk weghouden bij Stuyven"

Jasper Stuyven was dit voorjaar de wisselkopman van de ploeg, naast John Degenkolb. Maar niet in Parijs-Roubaix, daar was 'Dege' de uitgesproken leider. Na tegenvallende resultaten in de E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen moest de 24-jarige Vlaams-Brabander genoegen nemen met een lagere positie in de pikorde. Zo kreeg hij geen plekje op de persconferentie vooraf. Opnieuw: hallo, Dirk Demol? "Voor alle duidelijkheid: het is niet zo dat Jasper zondag in een dienende rol is gestart. Hij was niet de knecht van John. Wel wilden wij de druk zo veel mogelijk weghouden omdat we merkten dat Jasper het moeilijk had. Hij was aan zichzelf beginnen twijfelen en ik vond het geen goed idee om hem dan met allerlei verwachtingen op te zadelen. Wij hebben gekozen voor een vrije rol. Hij mocht zijn ding doen op de manier die hij wilde. En dat heeft uitstekend gewerkt. Jasper heeft een schitterende koers gereden. Hij was weer op het niveau waarop wij hem verwachten. En zijn vierde plaats is een heel mooi resultaat. Dat heeft de ploeg deugd gedaan, maar nog veel meer heeft het hem deugd gedaan. Hij had dit echt nodig. Zelf ben ik blij dat hij durfde te koersen - ik had om lef gevraagd en dat heeft hij volop getoond. Toen John aangaf dat het beste er bij hem af was, heeft Jasper de rol perfect overgenomen. Met dit resultaat sluit hij zijn voorjaar op een positieve manier af. Zo kan hij straks weer zijn vertrouwde rol opnemen."