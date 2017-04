Edward Theuns wacht binnenkort nieuwe rugoperatie

Bewerkt door: XC

Edward Theuns sloot zijn voorjaar af in Parijs-Roubaix met een achtste plaats. "Dit is een enorme opsteker", zei hij na afloop. "Negen maanden na mijn zware val haal ik top tien in zo'n monument. Dit doet deugd." De riem gaat er nu even af voor de Gentenaar, hij wordt geopereerd aan zijn rug op 21 april.

Zoals bekend brak Theuns een ruggenwervel in de Tour van vorig jaar in de tijdrit naar Le Caverne de Pont d'Arc. Hij werd geopereerd, er werden bouten en plaatjes in zijn rug aangebracht en er wachtte hem een lange revalidatie.



"Als je ziet dat ik hier in Roubaix achtste kan worden, doet dat heel veel deugd. Mijn rug is nog niet helemaal de oude en vooral de laatste anderhalve week had ik iets meer last door de opeenvolging van wedstrijden. Ik heb altijd gedacht dat 2017 een overgangsjaar zou worden. Terugkomen na zo'n zware blessure is niet evident. Deze achtste plaats is een bewijs dat ik een grote stap vooruit heb gezet. Zelfs voor mijn val had ik nooit verwacht dat ik top tien kon rijden in Parijs-Roubaix. Ik heb altijd gedacht dat de grote klassiekers, zoals de Ronde en Roubaix een beetje te zwaar voor mij waren, maar nu heb ik die top tien en ben ik daar zeer trots op." Lees ook GEEN grandioze kers op taart voor Boonen, wél weer prijs voor kannibaal van voorjaar Greg Van Avermaet

