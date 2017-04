Ben Hermans hoopt zege in Brabantse Pijl te kunnen herhalen: "Wedstrijd ligt me"

Bewerkt door: XC

10/04/17 - 12u29 Bron: Belga

© photo news.

Drie Belgen starten woensdag (12 april) voor BMC in de 57ste editie van de Brabantse Pijl. Ben Hermans won de semiklassieker in 2015 en krijgt landgenoten Dylan Teuns en Loïc Vliegen naast zich. Verder wordt hij bijgestaan door de Zwitsers Tom Bohli, Silvan Dillier en Kilian Frankiny, de Nederlander Floris Gerts en de Italiaan Manuel Senni.

"De Brabantse Pijl is een wedstrijd die mij goed ligt, twee jaar geleden won ik er. Het is altijd leuk om te starten in een race die je al hebt gewonnen, maar het maakt een nieuwe zege niet gemakkelijker", zegt Hermans. "De voorbije twee weken was ik ziekjes. Ik probeer nu weer het goede gevoel in de benen terug te vinden. Mijn vorm is niet helemaal weg dus hoop ik de volgende weken goed te zijn, te beginnen met de Brabantse Pijl."



De 30-jarige Hermans won dit voorjaar al twee ritten en het eindklassement in de Ronde van Oman. Man-in-vorm Greg Van Avermaet, winnaar van Parijs-Roubaix, is er deze woensdag niet bij, maar wordt komende zondag (16 april) wel verwacht in de Amstel Gold Race.