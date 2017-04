Van Avermaet vergroot voorsprong in WorldTour-ranking

Bewerkt door: Marie Rutsaert

9/04/17 - 20u29

Greg Van Avermaet (BMC) heeft met de overwinning in Parijs-Roubaix zijn voorsprong in de UCI WorldTour-ranking flink kunnen verstevigen. Van Avermaet telt nu 2398 punten, 1153 punten meer dan wereldkampioen Peter Sagan (Bora-Hansgrohe). Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) blijft derde met 1170 punten.

John Degenkolb (Trek-Segafredo) is de enige nieuwkomer in de top tien. Hij klimt van plaats dertien naar plek tien. Oliver Naesen (AG2R La Mondiale) blijft achttiende, terwijl Jens Keukeleire (Orica-Scott) naar de 22e plaats zakt. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) staat 30e en de afscheidnemende Tom Boonen (Quick-Step Floors) 37e.



In de ploegenstand blijft Quick-Step Floors soeverein aan de leiding met 5842 punten. BMC volgt op 4614 punten, voor Orica-Scott (3367). Lotto Soudal springt van de dertiende naar de twaalfde stek met 1566 punten.