Valverde verovert eerste eindzege, Roglic wint slottijdrit

Door: redactie

8/04/17 - 17u38 Bron: Belga

Alejandro Valverde. © TDW.

Ronde van Baskenland De Spanjaard Alejandro Valverde (Movistar) heeft vandaag de eindzege in de Ronde van het Baskenland (WorldTour) op zak gestoken. In de slottijdrit van 27,7 km in en rond Eibar pakte de Sloveen Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) zijn tweede ritzege. Hij hield Valverde negen seconden en een andere Spanjaard, Jon Izagirre (Bahrein-Merida), vijftien seconden achter zich. Voor de 37-jarige Valverde is het zijn eerste eindzege ooit in de Ronde van Baskenland. Hij pakte eerder dit jaar ook al de eindzeges in de Ruta del Sol in de Ronde van Catalonië.

Na eerdere toptijden van het FDJ-duo Anthony Roux en Jérémy Roy en Michael Valgren (Astana) zorgde de Wit-Russische specialist tegen de chrono, Vasil Kiryienka, voor de eerste richttijd (36.50). De Australische spurtbom Michael Matthews (Sunweb) was verrassend elf seconden sneller dan Kiryienka, maar zag Roglic even later nog eens 41 seconden onder zijn tijd duiken.



Niemand reed nog sneller dan de Sloveen. In de strijd om de eindzege bleek Alejandro Valverde veertien seconden sneller dan grote concurrent Alberto Contador, die onderweg een geplande fietswissel uitvoerde. Contador eindigt in eindrangschikking tweede op zeventien seconden.



Maxime Monfort eindigde als eerste Belg in de tijdrit op de dertigste plaats (op 2:00 van Roglic). Lees ook Valderde wint loodzware koninginnenrit in het Baskenland, Spanjaard ook nieuwe leider



Eindstand 1. Alejandro Valverde (Spa/MOV) de 828.8km in 20u41:25 (gem. 40.05746km/u)

2. Alberto Contador (Spa/TFS) op 0:17

3. Ion Izagirre (Spa/TBM) 0:21

4. David De La Cruz (Spa/QST) 0:44

5. Primoz Roglic (Sln/TLJ) 0:59

6. Louis Meintjes (ZAf/UAD) 01:19

7. Patrick Konrad (Oos/BOH) 01:40

8. Sergio Henao (Col/SKY) 01:51

9. Rigoberto Uran (Col/CDT) 01:56

10. Simon Spilak (Sln/KAT) 02:01