Coquard zegeviert opnieuw in Ronde van de Sarthe, eindzege voor Calmejane

Door: redactie

7/04/17 - 17u58

Bryan Coquard, hier op een archiefbeeld. © photo news.

Bryan Coquard (Direct Energie) heeft zijn tweede ritzege geboekt in de Ronde van de Sarthe (Fra/2.1). De Fransman sprintte na 186,8 kilometer tussen Abbaye de l'Epau en Saint-Calais naar de zege, voor zijn landgenoot Clément Venturini (Cofidis) en de Italiaan Daniele Bennati (Movistar). De eindzege gaat naar Lilian Calmejane (Direct Energie), die gisteren de koninginnenrit won. Xandro Meurisse eindigt op de zesde stek in het eindklassement.

Elf renners maakten deel uit van de vlucht van de dag: Ignatas Konovalovas, Nans Peters, Jorge Arcas, Anton Vorobyev, Dorian Godon, Arnaud Gérard, Angel Madrazo, Romain Combaud, Daniel Pearson en onze landgenoten Jérôme Baugnies en Antoine Warnier. Maximaal reden ze drie minuten bij elkaar, maar al na twee uur koers werden ze weer ingerekend door het peloton.



In dat peloton toonde Arthur Vichot, tweede in de stand op zeven seconden van Calmejane, zich bijzonder strijdlustig. De Fransman mengde zich in de tussensprinten. Op die manier snoepte hij vier seconden af van zijn achterstand.



Na die schermutselingen keerde de rust terug in het peloton en trokken vijf renners in de aanval: Luca Pacioni, Jérôme Cousin, Thierry Hupond, Antoine Warnier en Jeroen Meijers. Vooral Cousin maakte er een spannend vertoon van. Terwijl de andere vluchters werden opgeraapt, bleef hij voorop en finaal zou hij pas in de laatste honderden meters gegrepen worden. De sprint werd ingezet, Vichot moeide zich in de debatten, maar zou als zevende eindigen en geen bonificatie meer nemen.



De zege ging naar Coquard, eerder won hij ook al de tweede rit. De eindwinst is voor zijn ploegmaat Lilian Calmejane, die drie seconden voorsprong telt op Vichot. Voor Calmejane is het dit jaar al zijn derde eindzege in een rittenkoers na de Internationale Wielerweek (2.1) en de Ster van Bessèges (2.1).