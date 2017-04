Valderde wint loodzware koninginnenrit in het Baskenland, Spanjaard ook nieuwe leider

Door: redactie

7/04/17 - 17u29

© afp.

Alejandro Valverde heeft de vijfde rit in de Ronde van het Baskenland gewonnen. De 36-jarige Spanjaard van Movistar klom het best in de loodzware koninginnenrit, met aankomst in Eibar. Valverde won voor Romain Bardet (AG2R) en Rigoberto Uran (Cannondale-Drapac) en daardoor is hij meteen ook de nieuwe leider. In de finale ging Samuel Sanchez snoeihard tegen de grond en de Spanjaard liep daabij flink wat schaafwonden op, onder meer aan de elleboog (zie foto en video onder).

Uitslag toptwintig: 1. Alejandro Valverde (Spa/MOV) de 139,8km in 3u26:32 (gem. 40,613297km/u)

2. Romain Bardet (Fra/ALM) op 0:00

3. Rigoberto Uran (Col/CDT) 0:00

4. Michael Woods (Can/CDT) 0:00

5. Louis Meintjes (ZAf/UAD) 0:00

6. Alberto Contador (Spa/TFS) 0:03

7. Ion Izagirre (Spa/TBM) 0:15

8. Sergio Henao (Col/SKY) 0:15

9. Simon Yates (GBr/ORS) 0:15

10. David De La Cruz (Spa/QST) 0:22

11. Patrick Konrad (Oos/BOH) 0:22

12. Alexis Vuillermoz (Fra/ALM) 0:22

13. Samuel Sanchez (Spa/BMC) 0:34

14. Simon Spilak (Sln/KAT) 0:47

15. Emanuel Buchmann (Dui/BOH) 0:47

16. George Bennett (NZe/TLJ) 0:58

17. Enric Mas (Spa/QST) 0:58

18. Warren Barguil (Fra/SUN) 0:58

19. Nicolas Edet (Fra/COF) 0:58

20. Sergey Chernetsky (Rus/AST) 0:58 © TDW.