Fabio Aru (Astana) gaat tegen de vlakte op training

SG

7/04/17 - 11u38 Bron: Belga

© Twitter.

De Italiaan Fabio Aru is tijdens een trainingskamp met zijn team Astana in de Sierra Nevada gevallen. De voormalige Vueltawinnaar liep daarbij schaafwonden op en ook de linkerknie werd geraakt.

De val gebeurde al afgelopen zondag maar Astana maakte het nieuws pas vandaag/vrijdag bekend. Volgens Astana reed Aru lek en ontplofte vervolgens zijn voorband. "In de dagen na het incident ging de atleet onder de scanner maar daarbij werden geen breuken vastgesteld", luidt het.



Aru bereidde zich in Spanje voor op de Tour of the Alps, een Italiaanse rittenkoers buiten categorie die van 17 tot 21 april plaatsvindt. Aansluitend staat de Astanarenner aan de start van de Giro (5-28 mei). Die wedstrijden komen vooralsnog niet in gevaar.



De 26-jarige Aru heeft met de Vuelta (in 2015) een grote ronde op zijn naam. In de Giro stond hij al twee keer op het podium (tweede in 2015, derde in 2014). Bij zijn eerste Tourdeelname werd de Italiaan vorig jaar dertiende op ruim 19 minuten van Chris Froome.