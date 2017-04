Geen Ardennenklassiekers voor Steve Cummings na val in Baskenland

Bewerkt door: PL

6/04/17

Steve Cummings heeft bij zijn val in de vierde etappe van de Ronde van het Baskenland breuken aan het linkersleutelbeen, het schouderblad en het borstbeen opgelopen. Dat maakte zijn team Dimension Data vanavond bekend. De 36-jarige Brit moet een kruis maken over de Ardennenklassiekers, waarvoor hij als kopman aangeduid was.

"Waarschijnlijk zal een operatie nodig zijn", stelde teamdokter Jarrad Van Zuydam. "Vannacht blijft hij nog in het ziekenhuis omdat een adequate pijnbestrijding nodig is. We hopen dat we hem vrijdag kunnen verplaatsen en willen de operatie binnen de twee dagen uitvoeren. Als alles dan goed verloopt, kan hij over twee weken al de rollen op. Zijn doelen voor dit seizoen zal hij moeten bijstellen."



Vorig jaar behaalde Cummings met een negentiende plaats zijn beste resultaat in Luik-Bastenaken-Luik. In de Ronde van het Baskenland stond hij na de derde etappe op de 37ste plaats, op drie seconden van leider David De La Cruz.