Lilian Calmejane slaat dubbelslag in Ronde van de Sarthe

6/04/17 - 20u08 Bron: Belga

Lilian Calmejane won vandaag rit nummer vier in de Ronde van de Sarthe © photo news.

De vierde rit in de 65e Ronde van de Sarthe (cat. 2.1) werd vandaag een prooi voor Lilian Calmejane. De 24-jarige Fransman van Direct Energie toonde zich de sterkste van een groepje vluchters en soleerde na 190 kilometer van Angers naar Pré-en-Pail-Saint-Samson naar de zege. Hij haalde het voor zijn landgenoot Julien Simon en de Nederlander Jetse Bol. Hij neemt ook de leiderstrui over van de Brit Alex Dowsett.

De vroege vlucht kwam tot stand in twee stappen. Na 20 kilometer sprongen drie renners weg, wat later kregen ze nog het gezelschap van vier anderen. Nans Peters, Paul Ourselin, Armindo Fonseca, Julien El Farès, Leigh Howard en onze landgenoten Sébastien Delfosse en Kevin Van Melsen kregen maximaal 3:50 van het peloton, waarin Movistar controleerde voor leider Dowsett, die woensdag de tijdrit won.



De Nederlander Jeroen Meijers maakte nog de sprong naar voren en uiteindelijk zou de opeenvolging van klimmetjes ervoor zorgen dat de kopgroep uiteen spatte. Alleen Peters, Ourselin, Meijers en Delfosse bleven over. Ze kregen nog het gezelschap van Alexandre Geniez, François Bidard, Thomas Voeckler, Lilian Calmejane, Gregory Habeaux, Oscar Riesebeek en Stefan Denifl. Uiteindelijk zou ook die kopgroep uit elkaar vallen en was het Calmejane die in de slotronde alleen op pad ging en stand hield, terwijl de andere vluchters nog werden bijgebeend. Calmejane boekte zo zijn vijfde zege van het seizoen, nadat hij eerder een rit en de eindzege pakte in de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali (2.1), die twee weken terug plaatsvond, en ook de Ster van Bessèges (2.1) op zijn naam schreef, waarin hij eveneens een rit won. In Parijs-Nice won hij het bergklassement.



Morgen staat de laatste etappe op het programma in de Franse wielerkoers, een rit over 186,8 kilometer eindigend in Saint-Calais. Calmejane begint eraan met een voorsprong van zeven seconden op zijn landgenoot Arthur Vichot. De Spanjaard Jonathan Castroviejo is op dertien seconden derde.