Primoz Roglic verrast met late uitval in Ronde van Baskenland

Primoz Roglic heeft de vierde etappe van de Ronde van het Baskenland op zijn naam geschreven. De 27-jarige Sloveen reed in de absolute finale weg van een omvangrijke groep en hield stand tot op de streep. Michael Matthews en Giovanni Visconti werden respectievelijk tweede en derde. Contador ging in de slotfase nog tegen het asfalt en kwam gehavend over de meet. David De La Cruz blijft leider.

Alaphilippe haakt af Pechvogel Navarro. © rv. Julian Alaphilippe smakte gisteren ongelukkig tegen de grond toen hij een eetzakje wilde aannemen. Het Franse supertalent kwam zelfs nooit meer aansluiten bij het peloton. De renner van Quick-Step Floors had vandaag nog duidelijk last van zijn val en haakte zelfs nog voor de slotklim af. Geen goed teken met oog op de Ardense klassiekers. Een andere pechvogel was Dani Navarro. De Spanjaard van Cofidis maakte ook kennis met het asfalt en tastte meteen naar het sleutelbeen. Navarro werd even later naar het ziekenhuis gebracht.



Serge Pauwels opende de debatten op de lastige slotklim, maar de Belg werd al snel teruggefloten. Ook de poging van Roche werd even later tenietgedaan. Een uitgedunde groep leek te gaan sprinten voor de overwinning, maar in de absolute slotfase zette Roglic zijn turbo aan, én de Sloveen bleef zelfs het sprintende peloton voor. Matthews en Visconti werden respectievelijk tweede en derde. In de straten van Bilbao ging Alberto Contador uit de bocht. De Spanjaard kwam gehavend over de meet. Una general de lo más ajustada! ¿¿ #Itzulia pic.twitter.com/UgjuyeURvm — Diego Vos (@diegovos_)

Ook vrijdag in de vijfde etappe van de Ronde van het Baskenland, 139,8 kilometer tussen Bilbo en Eibar, wacht het hooggebergte voor het peloton. Met liefst drie cols van eerste categorie, eentje van tweede categorie en nog twee van derde categorie moeten ettelijke hoogtemeters overwonnen worden.