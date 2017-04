Jolien D'hoore hoopt op "mooi resultaat" op WK baanwielrennen

Door: redactie

Jolien D'hoore heeft gisteren met een overwinning in Dottenijs de kater van de Ronde van Vlaanderen doorgespoeld. Nu richt ze het vizier op het WK piste, dat volgende week in Hongkong wordt verreden.

"Normaal gezien was ik niet van plan om de GP Dottenijs te rijden", verklaarde D'hoore dinsdag na de training van de Belgische baanwielrenners in Gent. "Na overleg stond ik maandag toch aan de start. Het heeft me wel deugd gedaan, op die manier kon ik de ontgoocheling van me affietsen. Ik heb niet meteen een eenduidige verklaring voor die offday in de Ronde. De conditie is goed en ik kijk echt wel uit naar het WK op de piste."



D'hoore is samen met Lotte Kopecky Europees kampioen ploegkoers, een discipline die de vrouwen in oktober voor het eerst afwerkten op het EK in Frankrijk. Ook voor het WK mogen ze bij de favorieten gezet worden. "Lotte en ik hebben nu twee keer samen de ploegkoers gereden en twee keer gewonnen, dus op dat vlak zit het wel snor. Anderzijds komen er op het WK ook meisjes aan de start waar we nog nooit tegen gekoerst hebben. Over Australië, Canada en de Verenigde Staten tasten we een beetje in het duister. We weten niet waar we ons aan mogen verwachten. Al mogen we wel gezond ambitieus zijn, Lotte steekt in bloedvorm, ik ben ook goed en onze techniek is goed. Alles moet gewoon wat meezitten en dan zien we wel waar we eindigen. Ik kleef daar geen plaats op, of het nu een derde of vijfde stek is, als we maar goed koersen."



Voorts rijdt D'hoore ook de scratch. Niet het omnium, waarin ze brons haalde op de Spelen in Rio. "Het omnium rijd ik niet meer. De ploegkoers en scratch of puntenkoers zijn wel nog opties. Die kan ik zonder veel druk rijden en zijn combineerbaar met mijn wegcarrière. Ik doe het gewoon nog veel te graag, rijden op de piste, dus ben ik wel blij dat ik naar het WK mag. Het vindt voor mij ook plaats op een uitstekend moment in het seizoen, het weekend van de Amstel Gold Race, waarin ik toch niet zou opgesteld worden door de ploeg. Dus dan kan ik evengoed deelnemen aan het WK."