Jolien D'hoore wint na teleurstellende Ronde de GP Dottenijs

Jolien D'hoore (Wiggle-High5) heeft vandaag in Henegouwen de GP Dottenijs (cat. 1.2), tweede manche in de Lotto Cycling Cup, gewonnen. In de sprint liet de 27-jarige Oost-Vlaamse na 115 kilometer de Australische Chloe Hosking en de Servische Jelena Eric achter zich. Kelly Druyts finishte als vijfde.