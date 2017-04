"Kans is klein dat Sep Vanmarcke zondag start in Parijs-Roubaix"

Door: redactie

3/04/17 - 17u24 Bron: Sporza

Sep Vanmarcke kwam zwaar gehavend uit de Ronde. © photo news.

Het was al niet het voorjaar van Sep Vanmarcke en tot overmaat van ramp brak de renner van Cannondale gisteren tijdens de Ronde van Vlaanderen ook nog een keertje zijn rechterpink. De vraag is nu natuurlijk of hij zondag aan de start komt voor Parijs-Roubaix, maar hij maakt zich best geen illusies. Broer Ken Vanmarcke, ploegleider bij Cannondale, lichtte bij Sporza toe. "We zijn nog altijd maar maandag. Het is dus nog te vroeg om te zeggen dat hij niet zal koersen. Maar we moeten de realiteit onder ogen zien. Met die schaafwonden kun je wel koersen, maar die pink is natuurlijk gebroken. En we praten met Parijs-Roubaix niet over een gewone koers. Dat is gewoon de zwaarste koers die er bestaat."



"Ik denk dat de kans klein is dat Sep zal starten", gaat hij verder. "Maar morgen zal hij waarschijnlijk een eerste keer fietsen en dan zal hij meer weten. Het is nu nog te vroeg om een besluit te nemen."