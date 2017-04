Van Avermaet verstevigt leidersplaats in WorldTour-klassement, Gilbert klimt naar derde plaats

Bewerkt door: Marie Rutsaert

Greg Van Avermaet (BMC) heeft met zijn tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen zijn leiderspositie in het WorldTour-klassement verstevigd. De olympische kampioen telt nu 1898 punten, 663 punten meer dan wereldkampioen Peter Sagan (Bora-Hansgrohe). Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) klimt dankzij zijn overwinning in 'Vlaanderens Mooiste' van de zevende naar de derde plaats op (1170 punten).