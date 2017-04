14e Ronde van Vlaanderen voor vrouwen zoekt opvolgster voor Armitstead

Bewerkt door: YP

1/04/17 - 13u49 Bron: Belga

Het podium van vorig jaar: Emma Johansson, Elizabeth Armitstead en Chantal Blaak. © belga.

De Ronde van Vlaanderen voor vrouwen (WT), die net als bij de mannen zondag gereden wordt, is aan zijn veertiende editie toe.

In tegenstelling tot de mannenronde blijft de startplaats wel behouden zoals vorige editie. De rensters nemen vanaf de Markt van Oudenaarde (10u55) het vertrek voor een tocht van 153,2 kilometer. Van daaruit gaat het naar de Zwalmstreek en Leupegem waar na 56 kilometer koers met de Achterberg de eerste van twaalf hellingen op het menu staat. De laatste 31 kilometer van de dames zijn identiek als die van de mannen met daarin de beklimming van de Kruisberg, de Oude Kwaremont en de Paterberg. De laatste bult ligt op 13 kilometer van de finish die traditioneel getrokken ligt op de Minderboerdersstraat.



Vorig jaar ging de eindzege er naar de Britse Elizabeth Armitstead die het toen haalde voor de Zweedse Emma Johansson en de Nederlandse Chantal Blaak. Beste Belgische was Jessie Daams met een twaalfde plaats. De laatste en enige Belgische eindzege in de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen dateert als van 2010. Toen was Grace Verbeke de snelste voor de Nederlandse Marianne Vos.



. De hellingen:



Achterberg (56 km), Eikenberg (62 km), Wolvenberg (65 km), Leberg (74 km), Berendries (78 km), Tenbosse (83 km), Muur van Geraardsbergen (93 km), Pottelberg (112 km), Kanarieberg (118 km), Kruisberg (125 km), Oude Kwaremont (136 km), Paterberg (140 km)



. De deelnemende ploegen:



Boels-Dolmans, Wiggle-Honda, WM3, Sunweb, Canyon-Sram, Orica-Scott, Cervelo-Bigla, Ale Cipollini, Cyclance, Veloconcept, Bepink, Hitec, Lares-Waowdeals, Lensworld-Kuota, FDJ, BTC City Ljubljana, Lotto-Soudal, Astana, Servetto, Michela-Fanini, Drops, Parkhotel Valkenburg, Aromitalia, Fassa Bortolo, Sport Vlaanderen-Guill D'or, Guisfredi-Bianchi, Lointek, Bizkaia



. Palmares:



2016: Elizabeth Armitstead (GBr)



2015: Elisa Longo Borghini (Ita)



2014: Ellen van Dijk (Ned)



2013: Marianne Vos (Ned)



2012: Judith Arndt (Dui)



2011: Annemiek van Vleuten (Ned)



2010: Grace Verbeke



2009: Ina-Yoko Teutenberg (Dui)



2008: Judith Arndt (Dui)



2007: Nicole Cooke (GBr)



2006: Mirjam Melchers-van Poppel (Ned)



2005: Mirjam Melchers-van Poppel (Ned)



2004: Zoufia Zabirova (Kaz)