Eindzege Gilbert komt niet meer in gevaar, Durbridge wint slottijdrit

Driedaagse De Panne Philippe Gilbert heeft de 41ste editie van de Driedaagse De Panne-Koksijde op zijn palmares gezet. De Belgische kampioen gaf zijn voorsprong van 50 seconden op Matthias Brändle niet meer uit handen. De afsluitende tijdrit over 14,2 km was een prooi voor Luke Durbridge. Alexander Kristoff blijft dankzij een uitstekende chrono derde in het klassement.

En of Philippe Gilbert klaar is voor 'Vlaanderens Mooiste'. De Waal van Quick-Step Floors zette in de slottijdrit nog eens een uitstekende tijd neer. Met 17' 55" werd hij knap zevende in de rituitslag. Spannend in het klassement werd het niet meer. Matthias Brändle naderde nog tot op 38 seconden. Op de erelijst van de Driedaagse volgt de Belgische kampioen Lieuwe Westra op.



De eerste echte richttijd kwam op naam van Olivier Pardini. De renner van Wallonie-Bruxelles bleef een halfuur aan de leiding, maar moest dan zijn beste tijd aan Peter Koning laten, die drie seconden onder de tijd van de 31-jarige Waal dook. Echt lang kon de Nederlander de tabellen niet aanvoeren, want de winnaar van de ochtendrit zette een kanontijd neer. Marcel Kittel reed maar liefst 33 seconden sneller dan Koning en leek zo op weg naar een tweede zege in één dag. Lees ook Alexander Kristoff gelooft nog in eindzege van Driedaagse De Panne-Koksijde

Kittel sprint ondanks valpartij naar zege in ochtendrit, Gilbert behoudt leiderstrui

Philippe Gilbert: "Alles geven in tijdrit"



Spannende strijd tegen de klok Dat was buiten Luke Durbridge gerekend. De tijdritspecialist reed nog eens drie seconden sneller dan de Duitse spurtbom. Gepatenteerd hardrijder Sylvain Chavanel kwam nog in de buurt, maar hij was slechts een kleine seconde te traag om onder de tijd van de Australiër te duiken. Ook Alexander Kristoff reed een uitstekende chrono, hij werd derde op slechts twee seconden van 'Turbo Durbo'. That's a top ten finish for @nl_peterkoning - great result. Will have a video with him shortly. #3dpk pic.twitter.com/bQerW2Lp70 — Aqua Blue Sport (@AquaBlueSport)