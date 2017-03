Kittel sprint ondanks valpartij naar zege in ochtendrit, Gilbert behoudt leiderstrui

XC

Driedaagse De Panne Marcel Kittel heeft de ochtendrit van de Driedaagse De Panne-Koksijde met start en aankomst in De Panne op zijn naam geschreven. De 28-jarige Duitser was ondanks een val in de finale net als vorig jaar de snelste in rit 3A, een korte etappe van 111 km. Alexander Kristoff en Sasha Modolo werden respectievelijk tweede en derde. Gilbert finishte zonder problemen in het peloton en verdedigt deze namiddag zijn leiderstrui in de slottijdrit.

Even leek het weer een waaieroorlog te worden. De wind blies het peloton in twee delen, maar de groep troepte uiteindelijk toch samen. Even was het hectiek, toen op vijftien kilometer van de aankomst verschillende renners tegen de grond gingen, daarbij was ook Marcel Kittel betrokken. De Duitse spurtbom werd met de hulp van twee ploegmakkers terug naar het peloton geloodst. De ochtendrit in de Driedaagse De Panne-Koksijde is traditiegetrouw een sprintersfestival, en ook deze keer was het niet anders. De laatst overgebleven vluchters werden in de plaatselijke slotronde ingerekend. Vooral Katusha zette zijn sprinterstrein op de rails, maar hun Noorse sprinter werd gevloerd door een ijzersterke Kittel. Edward Theuns was de eerste Belg in de rituitslag met een vijfde plek.

Geen Gallopin meer Zoals wel vaker lieten een aantal renners de slotdag van de Driedaagse aan zich voorbijgaan. Onder hen twee manschappen van Lotto Soudal. Tony Gallopin kwam in de E3 nog zwaar ten val, maar wilde zijn vorm de voorbije twee dagen toch eens testen. De Fransman kan op deze manier nog een dagje extra rusten voor de Ronde van Vlaanderen. Daarnaast verscheen Lars Bak door ziekte niet meer aan de start. Ook Frederik Backaert en Mark McNally, beiden van Wanty-Groupe Gobert, gaven verstek.