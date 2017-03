Juryvoorzitter Ronde keihard: "Wie zondag op voet- of fietspad rijdt, vliegt eruit"

NICO DICK

30/03/17 - 07u14

Philippe Gilbert en co denken zondag maar beter twee keer na voor ze in de Ronde van Vlaanderen een voet- of fietspad nemen. Dan dreigt uitsluiting.

Enkele toeschouwers van de Driedaagse De Panne-Koksijde moesten dinsdag achteruitspringen om niet overhoop gereden te worden. Op de Vesten in Geraardsbergen kozen Philippe Gilbert en veertien concurrenten voor de stoep om de kasseien te vermijden. Voor de Ronde zondag geldt nultolerantie voor dat soort rijgedrag, belooft de Franse juryvoorzitter Didier Simon.



"En of ik me bewust ben van het probleem", begint hij. "Ik zal zondag mijn verantwoordelijkheid nemen. Er zijn wel twee voorwaarden: ik - of mijn collega's - moeten de inbreuk met eigen ogen kunnen vaststellen én de renner moet geïdentificeerd kunnen worden. Als dat het geval is en de renner in kwestie rijdt op een voetpad met de bedoeling daar ook maar één meter voordeel uit te halen, dan vliegt hij zonder pardon uit koers. Geen discussie over. Schrijf dat maar op, zodat de renners verwittigd zijn. Wat als het een favoriet is? Dat maakt echt niet uit. Vraag het maar aan Romain Bardet (die werd in Parijs-Nice uitgesloten nadat hij iets te veel hulp kreeg van een volgwagen, red.). Wat als het een half peloton betreft dat op het voetpad rijdt? Dan gaat dat halve peloton eruit. Het is allemaal te gevaarlijk geworden om dat nog te tolereren. Een mentaliteitswijziging dringt zich op." Lees ook De maat is vol: UCI geeft voetpadrijder Gilbert en 14 anderen boete



