Kristoff mag weer hopen voor Ronde, maar: "Zie mijzelf niet als een van de topfavorieten"

Driedaagse De Panne Na zijn ritwinst in de Ster van Bessèges en drie etappes in de Ronde van Oman was Alexander Kristoff vandaag ook de sterkste tijdens de tweede rit van de Driedaagse De Panne-Koksijde. De Noor deed dat ook al in 2015, het jaar waarin hij maar liefst drie ritzeges pakte en ook eindlaureaat werd van de Driedaagse.

Kristof rekende woensdag in de spurt af met Edward Theuns en Marcel Kittel. "Er stond in de laatste rechte lijn heel wat wind op kop. Daarom ook hield ik me in de luwte om er dan op het gepaste moment uit te komen", begon Kristoff. "Ik had ook geen echte trein meer voor mij, Baptiste Planckaert had al heel wat werk opgeknapt. Maar iedereen moest met de neus in de wind spurten. Sprinten met een kleine groep is altijd iets speciaals en dat was vandaag niet anders. Ook de andere spurters hadden geen lead-out meer. Het was opnieuw een helse etappe. Nog voor de passage aan De Moeren was het al volop bikkelen om vooraan te blijven. De ploeg zorgde er wel voor dat ik zo min mogelijk energie moest verbruiken en achter ons scheurde het in verschillende waaiers uiteen. We werden ook geholpen door het feit dat leider Philippe Gilbert in die eerste groep zat. Zijn team hield het tempo hoog ook omdat hun naaste concurrent, Luke Durbridge, zich had laten verrassen en in de achtergrond verzeild was geraakt".



"Conditie niet optimaal"

In 2015 won Alexander Kristoff de Driedaagse De Panne-Koksijde, enkele dagen later werd hij ook winnaar van de Ronde van Vlaanderen. "Ik zie mezelf alvast niet als één van de topfavorieten voor aanstaande zondag. De conditie is niet optimaal, maar zeker niet slecht. Ik kan me natuurlijk wel optrekken aan deze ritzege. De Ronde van Vlaanderen is iets anders. Er zijn daar zo veel favorieten. Kijk maar naar wie hier leider is. Philippe Gilbert behoort zeker tot één van de kanshebbers maar zo zijn er nog wel enkelen in zijn team. En dan hebben we het niet eens gehad over Peter Sagan en Greg Van Avermaet."