Gilbert kan als winnaar regelrechte waaieroorlog eindzege al ruiken, Kristoff vloert Theuns in de sprint

Driedaagse De Panne Waaieroorlog 'In Flanders Fields' in de tweede etappe van de Driedaagse De Panne-Koksijde. Al op 50 kilometer van de streep en nog voor de beruchte Moeren zetten leider Philippe Gilbert en 'partner in crime' Matthias Brändle hun grote uitdager voor de eindzege Luke Durbridge schaakmat. Met 22 mochten ze het in Koksijde uiteindelijk uitvechten voor de ritzege. Terwijl 'Phil' Gilbert aan de streep zijn schaapjes al op het droge had en met zijn hoofd bij de tijdrit en de eindzege zat, mocht ploegmaat Marcel Kittel proberen van de kers op de taart te zetten. De Duitse sprintbom botste echter op een beresterke Alexander Kristoff. Edward Theuns werd knap tweede.

YEEESSSS! @Kristoff87 wins stage 2 in #3dpk with an amazing sprint! #racetowin pic.twitter.com/BkzSJG8Sk6 — Team KATUSHA ALPECIN (@katushacycling) Wed Mar 29 00:00:00 MEST 2017 Another fine ride of @PhilippeGilbert sees him extend his lead over the other riders in the #3dpk GC! #WayToRide pic.twitter.com/RCh9WK1JYa — Quick-Step Cycling (@quickstepteam) Wed Mar 29 00:00:00 MEST 2017 Een Driedaagse De Panne zonder een ritzege van Alexander Kristoff, het is een beetje zoals een partytent langsheen het parcours van de Ronde zonder een tapkraan. De 29-jarige Noor van Katusha-Alpecin was bij de les toen de mannen van Trek-Segafredo op 49 kilometer van de aankomst de knuppel in het hoenderhok gooiden in dienst van Matthias Brändle. Alle hens aan dek om mee te glippen met de juiste waaier, maar waar was Luke Durbridge? De Australische tijdritspecialist liet zich ringeloren. Leergeld betalen, heet dat dan. Al is 'Turbo Durbo' nu wel geen écht groentje meer in het Vlaamse werk. En al zeker niet in de Driedaagse.



Durbridge schaakmat gezet

Philippe Gilbert die heb je op zijn 34ste niet zo snel liggen. De Waal in het wit knalde het gaatje dicht en kreeg met Kittel, Richeze en Sabatini ook nog drie ploegmakkers mee. Meer moest dat niet zijn. Met 22 beukten ze een uur tegen de wind in, met als enige doel de schaak gezette Durbridge volledig schaakmat te zetten. De nummer twee in het klassement, herkenbaar in het groen, stond er alleen voor om de meubelen te redden. Waar waren zijn ploegmaats van Orica? En coalitiepartners vond hij ook al niet, al deed Wanty-Groupe Gobert toch nog iets. Het mocht niet baten want op 15 kilometer van de finish in Koksijde was het gat al een riante 1'15" groot. Gilbert pakte 'en passant' nog wat kostbare seconden mee aan de rushes.



