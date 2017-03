Broers Declercq voor het eerst samen in profkoers

VHS

29/03/17 - 07u29

© Repro VDI.

Broers Tim en Benjamin Declercq stonden in de eerste etappe van de Driedaagse van De Panne-Koksijde voor het eerst samen aan de start van een profkoers. Tim begon eind 2012 zijn profcarrière bij Topsport Vlaanderen, maar fietst nu in dienst van Quick.Step Floors. Benjamin trad pas dit jaar toe tot het kransje der profrenners en koerst, net als zijn broer indertijd, bij het huidige Sport Vlaanderen-Baloise.



Vader Karel Declercq en moeder Karolien Depuydt vereeuwigden dat historische familiemoment gisteren met een selfie. "Normaal zou de 'broeder-primeur' voor de GP Samyn weggelegd zijn, maar toen viel Benjamin uit door ziekte", vertelt Karel. "Gisteren was het dan toch zover en dat moment mochten we als trotse ouders niet missen. Of er de komende tijd nog koersen volgen waarin ze samen te zien zijn, is koffiedik kijken. We hebben Tim toch een paar keer aan de kop gezien en Benjamin kon goed mee met het peloton, dus dat belooft voor de toekomst."