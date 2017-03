Fitte Vanmarcke verkent Ronde-parcours

Joeri De Knop

29/03/17 - 07u17

Sep Vanmarcke heeft duidelijk geen tijd te verliezen. Nadat hij zondag ziek forfait had gegeven voor Gent-Wevelgem, trainde hij gisteren toch alweer op de wegen van de Ronde van Vlaanderen. Vanmarcke werd onder meer gespot op de Koppenberg, de Oude Kwaremont en de Paterberg, zeg maar de drie belangrijkste hellingen uit Vlaanderens Mooiste. Het ergste leed lijkt nu achter de rug voor de 28-jarige West-Vlaming, die tot dusver van het ene fysieke ongemak in het andere sukkelde. Eerst liep hij bij een zware valpartij in de Strade Bianche een stel gekneusde ribben op en in Dwars door Vlaanderen en de E3 Harelbeke werd hij geconfronteerd met maagproblemen. Het nummer drie van de Omloop werd vorig jaar nog derde in de Ronde van Vlaanderen en vierde in Parijs-Roubaix, maar start zondag niet als favoriet.