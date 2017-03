Kersvers papa Timothy Dupont geeft in laatste instantie forfait

Bewerkt door: XC

28/03/17 - 11u53 Bron: Belga

© TDW.

Driedaagse De Panne- Timothy Dupont komt niet aan de start van de 41ste editie van de Driedaagse De Panne-Koksijde (2.BC). De snelle man van Veranda's Willems, vorig seizoen met zeventien overwinningen Belgisch zegekoning, is vader geworden.

"Vannacht kreeg Timothy telefoon. Hij vertrok in allerijl naar zijn hoogzwangere partner. Ondertussen kreeg ik een sms van hem met de melding dat hij vader geworden is van een flinke dochter met de naam Marilyn", verduidelijkt sportdirecteur Ivan De Schamphelaere.



De driedaagse begint vandaag met een rit over 205,2 km tussen De Panne en Zottegem.