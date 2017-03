Onze chef wielrennen: "Met zo'n manier van koersen verliest Terpstra alle sympathie"

Marc Ghyselinck

27/03/17 - 11u59

Niki Terpstra maakte niet heel veel vrienden gisteren. © TDW.

Na Gent-Wevelgem was één van de voornaamste gespreksonderwerpen het oorlogje tussen Peter Sagan en Niki Terpstra. Zowel de Slovaak als de Nederlander weigerde om het gaatje met Greg Van Avermaet en Jens Keukeleire toe te rijden. En allebei hadden ze daar ook hun reden voor. Onze chef wielrennen Marc Ghyselinck laat zijn licht schijnen over de zaak.

Dat het gisteren niet Terpstra of Andersen werd in Gent-Wevelgem, daar zorgden deze renners uiteindelijk zelf voor. En Sagan natuurlijk. Hem werd de houding van Terpstra en Andersen dus te veel. Sagan besloot om niet meer mee te koersen. Sagan heeft ballen aan zijn lijf. Hij legde de weg naar de overwinning voor Van Avermaet of Keukeleire breed open. De twee aarzelden geen seconde. En ze moesten er nog heel hard voor trappen. Maar als de koers verliezen de prijs was die Sagan moest betalen om Terpstra en Andersen duidelijk te maken waar het nieuwe wielrennen wat hem betreft voor staat, dan moest dat maar.



Nu kun je zeggen dat Sagan de wereldkampioen is. Dat het normaal is dat Andersen en Terpstra vonden dat Sagan dan maar het werk moest doen. Maar dan is Terpstra ook geen beginneling, niet als Andersen. Terpstra is een oud-winnaar van Parijs-Roubaix en tweevoudig winnaar van Dwars door Vlaanderen. Misschien dat hij in het oude wielrennen wel prijzen won met zo'n manier van koersen. Maar in het nieuwe wielrennen verlies je er alle sympathie mee.



Waarom verliezen volgens onze chef wielrennen zelfs nog mooi kan zijn in het nieuwe wielrennen? Dat kan u lezen op HLN Sport Plus, onze zone exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken voor maar 1 euro!