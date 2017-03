"Spuwende" Terpstra krijgt volle laag van Sagan en co: "Een goedkoop spelletje"

TL

26/03/17 - 20u12

Niki Terpstra. © photo news.

Als we Sporza-commentator Michel Wuyts mogen geloven, dan was Niki Terpstra al niet bepaald de meest geliefde renner in het profpeloton. En de status van de Nederlander van Quick Step-Floors zal er allerminst op vooruit zijn gegaan. Na Gent-Wevelgem was Terpstra immers voor enkelen de gebeten hond. "Hij speelde een goedkoop spelletje", zei wereldkampioen Peter Sagan over Terpstra, die hem wel van antwoord diende.