Rojas bekoopt duwwerk met tijdstraf zodat Valverde leider is na ploegentijdrit

Lander Verhoeven

21/03/17 - 17u23 Bron: Belga

Valverde (r) viert de tijdritwinst met Rojas, die zijn leiderstrui weliswaar snel moest afstaan. © afp.

Ronde van Catalonie Alejandro Valverde (Movistar) is de nieuwe leider na afloop van ploegentijdrit in de 97e Ronde van Catalonië (WorldTour). Zijn ploeggenoot en Spaanse landgenoot José Joaquín Rojas, die meteen na de etappe de leiderstrui mocht showen, kreeg een tijdstraf van drie minuten wegens het geven van duwtjes aan ploeggenoten.

Het gedrag van Rojas is niet toegelaten volgens het UCI-reglement. Niet alleen Rojas werd gesanctioneerd. Ook de Portugees Nelson Oliveira moest één minuut inleveren, de Costaricaan Andrey Amador twee minuten.



Movistar legde de 41,3 kilometer met start en finish in Banyoles af in 48:55 en was daarmee over het heuvelachtige parcours amper twee seconden sneller dan BMC. Sky klokte op 46 seconden de derde tijd.



Woensdag staat de derde etappe op het programma, een bergrit over 188,3 kilometer van Mataró naar La Molina.