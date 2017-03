Dwars door Vlaanderen voor vrouwen is aan zesde editie toe

Bewerkt door: YP

21/03/17 - 13u17 Bron: Belga

Deze Amy Pieters schreef de laatste drie edities op haar naam. © photo news.

Morgen werken de dames elite net als de mannen hun Dwars door Vlaanderen af. Deze ondertussen tot 1.1 uitgegroeide wedstrijd is dan aan zijn zesde editie toe. Telkens was een Nederlandse er de sterkste. De laatste drie jaar ging die eer steevast naar Amy Pieters.

De rensters nemen de start in Tielt. Via Dentergem, Wielsbeke en Deerlijk bereikt men na 44 kilometer een eerste keer de aankomstzone op de Verbindingsweg van Waregem. Daarna gaat het naar de Oude Kwaremont, Paterberg, Vossenhol, Holstraat en Nokereberg om zo na 114,4 kilometer te finishen in Waregem.



Van Belgische zijde is het uitkijken naar de prestaties van onder meer Jolien D'hoore, vorig jaar nog tweede, Lotte Kopecky en Kaat Hannes.



De deelnemende ploegen:



Mix Boels-Dolmans en van Arckel, Sunweb, Wiggle-Honda, Ale Cipollini, Orica Scott, Cervelo-Bigla PCT, Canyon-Sram, Cylance PC, Hitec Products, Veloconcept, WM3, WNT, BTC City Ljubljana, Lares-Waowdeals, Drops, Sas-Macogep, Lotto-Soudal Ladies, Lensworld-Kuota, Parkhotel Valkenburg, Sport Vlaanderen-Guill D'or, Autoglas Wetteren, Isorex, Keukens Redant, De Sprinters Malderen, Equano CT en de nationale ploeg van Groot-Brittannië



De erelijst:



2012: Monqiue van de Ree (Ned)



2013: Kirsten Wild (Ned)



2014: Amy Pieters (Ned)



2015: Amy Pieters (Ned)



2016: Amy Pieters (Ned)